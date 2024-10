Morto Johan Neeskens, stella dell’Olanda del calcio totale: aveva 73 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Johan Neeskens è Morto. Lo ha comunicato la Federcalcio olandese, spiegando che l’ex centrocampista si trovava in Algeria proprio per conto della federazione, nell’ambito del progetto WorldCoaches. Si tratta di uno dei migliori giocatori di sempre nella storia del calcio, compagno di squadra di Johan Cruijff all’Ajax e nella nazionale olandese. Proprio con i lancieri ha vinto tre volte l’allora Coppa dei campioni, prima di trasferirsi al Barcellona. Con l’Olanda del calcio totale, invece, è stato due volte vicecampione del mondo nel 1974 e nel 1978. aveva 73 anni. Johan Neeskens con la maglia del Barcellona (Getty Images).Neeskens, il Johan II del calcio olandese Johannes Jacobus Neeskens è nato a Heemstede il 15 settembre 1951 ed è stato uno dei calciatori olandesi più importanti nella storia del Paese. Lettera43.it - Morto Johan Neeskens, stella dell’Olanda del calcio totale: aveva 73 anni Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). Lo ha comunicato la Federolandese, spiegando che l’ex centrocampista si trovava in Algeria proprio per conto della federazione, nell’ambito del progetto WorldCoaches. Si tratta di uno dei migliori giocatori di sempre nella storia del, compagno di squadra diCruijff all’Ajax e nella nazionale olandese. Proprio con i lancieri ha vinto tre volte l’allora Coppa dei campioni, prima di trasferirsi al Barcellona. Con l’Olanda del, invece, è stato due volte vicecampione del mondo nel 1974 e nel 1978.73con la maglia del Barcellona (Getty Images)., ilII delolandesenes Jacobusè nato a Heemstede il 15 settembre 1951 ed è stato uno dei calciatori olandesi più importanti nella storia del Paese.

