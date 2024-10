“Mille mila bici“ in corteo: "Il mezzo migliore in città" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Centinaia di ciclisti milanesi hanno partecipato a “Mille mila bici“ , pedalata promossa da Legambiente e altre realtà per dimostrare come l’uso quotidiano della bici possa contribuire alla sicurezza stradale e alla riduzione del consumo energetico. Partenza alle 10.30 da viale Gadio, poi percorso di 16 chilometri intorno alla cerchia dei Bastioni, per promuovere l’idea di chiudere periodicamente al traffico motorizzato questa area, come proposto dalla task force su mobilità attiva e sicurezza stradale sostenuta dal sindaco Giuseppe Sala (Di lunedì 7 ottobre 2024) Centinaia di ciclistinesi hanno partecipato a ““ , pedalata promossa da Legambiente e altre realtà per dimostrare come l’uso quotidiano dellapossa contribuire alla sicurezza stradale e alla riduzione del consumo energetico. Partenza alle 10.30 da viale Gadio, poi percorso di 16 chilometri intorno alla cerchia dei Bastioni, per promuovere l’idea di chiudere periodicamente al traffico motorizzato questa area, come proposto dalla task force su mobilità attiva e sicurezza stradale sostenuta dal sindaco Giuseppe Sala (Ilgiorno.it)

