Milan, a rischio la panchina di Paulo Fonseca? I possibili sostituti (Di lunedì 7 ottobre 2024) La sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina nella settima giornata di campionato costerà la panchina a Paulo Fonseca? Il punto della situazione Il Milan fallisce l’appuntamento con il salto di qualità. La formazione allenata da Paulo Fonseca ha perso contro la Fiorentina la seconda partita consecutiva dopo la sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen. Risultati che fanno tornare sul banco degli imputati l’allenatore stesso. La posizione del tecnico portoghese, dopo un inizio di stagione complicato, era migliorata grazie in particolare alla tanto attesa vittoria nel derby contro l’Inter. Tuttavia, questi ultimi risultati ottenuti avrebbero peggiorato nuovamente la sua posizione. Dailymilan.it - Milan, a rischio la panchina di Paulo Fonseca? I possibili sostituti Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La sconfitta subita dalcontro la Fiorentina nella settima giornata di campionato costerà la? Il punto della situazione Ilfallisce l’appuntamento con il salto di qualità. La formazione allenata daha perso contro la Fiorentina la seconda partita consecutiva dopo la sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen. Risultati che fanno tornare sul banco degli imputati l’allenatore stesso. La posizione del tecnico portoghese, dopo un inizio di stagione complicato, era migliorata grazie in particolare alla tanto attesa vittoria nel derby contro l’Inter. Tuttavia, questi ultimi risultati ottenuti avrebbero peggiorato nuovamente la sua posizione.

Milan - Paulo Fonseca : il rigorista è Christian Pulisic - ma… - Alla battuta si sono presentati rispettivamente nelle due situazioni Theo Hernandez e Tammy Abraham. La formazione rossonera ha perso 2-1 in trasferta sul campo della Fiorentina, sbagliando due calci di rigore. Un gesto che conferma i sospetti riguardo una scarsa autorità e considerazione del ... (Dailymilan.it)

"Non so perché". I giocatori hanno commissariato Paulo Fonseca? Milan - caos nello spogliatoio - Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più. Così Fonseca a MilanTV dà una risposta sconcertante: “Il rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori hanno cambiato idea. Contro la Fiorentina altra prestazione opaca, con Moise Kean che ha sovrastato fisicamente Tomori, mai così in ... (Liberoquotidiano.it)

Milan - il pensiero dell’avvocato del Diavolo : nessuno ascolta Paulo Fonseca. E sul mercato quanti errori… - Aveva detto che il rigorista è Christian Pulisic e poi tirano Theo Hernandez ( probabilmente per festeggiare il compleanno) e Tammy Abraham che purtroppo vede veramente poco la porta. Rafael Leao? È meno peggio del solito (ma sempre poco concreto) e poi viene cambiato con un impalpabile Okafor. ... (Dailymilan.it)