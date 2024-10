Masters 1000 di Shanghai Cobolli batte Wawrinka | l’Azzurro vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

, 7 ottobre 2024 – Flavioavanza aldel torneo Atpdi(cemento, montepremi 8.995.555 dollari)., numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge in rimonta lo svizzero Stan, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti.affronterà alil serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. Fuori dal torneo Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Musetti ha perso in tre set contro il belga David Goffin, Berrettini, al secondo, è stato battuto in tre set dal danese Holger Rune.