“Lui è molto dotato”. Simona Tagli, la rivelazione sul famoso della televisione: “È super” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ospite de La Zanzara, il programma condotto su Radio 1 da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Simona Tagli ha parlato di sesso e castità, rivelando le doti segrete di un famoso vip spesso al centro del gossip. L’intervista è iniziata con la confessione sulla castità e la ragione: “Sono casta da diciannove anni, di coglioni ce ne sono tanti in giro e meno se ne vedono meglio è. Ma voglio darvi una notizia, ho deciso di sciogliere questa castità”. >> “È proprio una str**a”. Grande Fratello, in casa vengono fuori cose su Beatrice: “Perché lei è chiaro”. E stasera la resa dei conti E ancora: “La castità è uno stato dell’anima, ho sublimato il concetto di amore soprattutto per una questione religiosa. Ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes. Pregavo tantissimo in un momento di dolore e ho fatto questo voto, essendo stata una soubrette”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ospite de La Zanzara, il programma condotto su Radio 1 da Giuseppe Cruciani e David Parenzo,ha parlato di sesso e castità, rivelando le doti segrete di unvip spesso al centro del gossip. L’intervista è iniziata con la confessione sulla castità e la ragione: “Sono casta da diciannove anni, di coglioni ce ne sono tanti in giro e meno se ne vedono meglio è. Ma voglio darvi una notizia, ho deciso di sciogliere questa castità”. >> “È proprio una str**a”. Grande Fratello, in casa vengono fuori cose su Beatrice: “Perché lei è chiaro”. E stasera la resa dei conti E ancora: “La castità è uno stato dell’anima, ho sublimato il concetto di amore soprattutto per una questione religiosa. Ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes. Pregavo tantissimo in un momento di dolore e ho fatto questo voto, essendo stata una soubrette”.

Simona Tagli - l’ex sex symbol oggi ha fatto voto di castità : “Nella vita sono stata tradita” - Simona Tagli, ex showgirl e sex symbol, oggi ha cambiato radicalmente vita. La sua popolarità risale al 1997 quando aveva […] Continua a leggere Simona Tagli, l’ex sex symbol oggi ha fatto voto di castità: “Nella vita sono stata tradita” su Perizona.it . (Perizona.it)

“Il principe Alberto era un libertino. Il mio voto? Sono ancora casta. Beatrice Luzzi l’ho amata senza carnalità” : Simona Tagli vuota il sacco a La Volta Buona - E alla domanda di Balivo su chi fosse l’amatore migliore tra lui e Zequila, Tagli non ha dubbi: “Il principe“. Tagli, infatti, è stata legata sentimentalmente ad Antonio Zequila per sette anni, ma, in precedenza, ha avuto una storia con il principe Alberto di Monaco. Durante la sua esperienza nel ... (Ilfattoquotidiano.it)

Georgia Ambrosoli - chi è la figlia di Simona Tagli - Sui suoi profili social, la ragazza condivide da sempre il suo amore per il mondo del cinema, della moda e della televisione. La figlia di Simona Tagli vorrebbe affermarsi come attrice e conduttrice ma non disdegna un futuro da giornalista, tanto che ha già iniziato a scrivere alcuni articoli. Mi ... (Dilei.it)