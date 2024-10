Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: fra pochi minuti tocca all’azzurro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Sarà un ex campione major ad accogliere il romano nel torneo di, quantomai importante per il suo percorso di crescita che lo ha visto approdare al “muro” dei primi 30 giocatori del mondo. Parlando di muri o almeno tali in sento lato, avevamo lasciato un buon romano cedere a Pechino dal russo Daniil Medvedev per 6-2, 6-4 punteggio che peraltro non racconta la completa verità su quanto accaduto. 14.39 Purtroppo termina l’avventura di Matteo Berrettini a: il romano ha perso la sua sfida di secondo turno con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in favore di Holger Rune. Ciò significa che fratoccherà a Flavio, impegnato contro Stanper il suo debutto nel tabellone del torneo cinese. 13.