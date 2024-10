Le opere del maestro Gaetano Piro inserite nell'atlante dell'arte contemporanea (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA - L'opera artistica del rinomato scultore francavillese Gaetano Piro, venuto a mancare nel marzo 2020, è stata selezionato ed inserita nell'atlante dell'arte contemporanea patrocinato dal Metropolitan Museum di New York ed edito da Giunti Editore.Tale importante volume è stato anche Brindisireport.it - Le opere del maestro Gaetano Piro inserite nell'atlante dell'arte contemporanea Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA - L'opera artistica del rinomato scultore francavillese, venuto a mancare nel marzo 2020, è stata selezionato ed inseritapatrocinato dal Metropolitan Museum di New York ed edito da Giunti Editore.Tale importante volume è stato anche

L’arte immortale di Gaetano Piro: il Maestro Scultore celebrato al Metropolitan Museum e a Roma - Lo scorso maggio, il Maestro Scultore Prof. Gaetano Piro di Francavilla Fontana è stato inserito nell'Atlante dell'Arte Contemporanea, un volume di grande ri ... (brundisium.net)

