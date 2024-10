Lavori notturni da lunedì a venerdì in A4: due corsie libere in direzione Venezia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovi Lavori in A4 in questo inizio di settimana. Un intervento di riqualificazione dello spartitraffico centrale avrà luogo dal Km 270+300 al Km 272+300, in carreggiata est (direzione Venezia) tra il casello autostradale di Sommacampagna e l’interconnessione con l’A22 del Brennero, dove Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuoviin A4 in questo inizio di settimana. Un intervento di riqualificazione dello spartitraffico centrale avrà luogo dal Km 270+300 al Km 272+300, in carreggiata est () tra il casello autostradale di Sommacampagna e l’interconnessione con l’A22 del Brennero, dove

Veronasera.it - Lavori notturni da lunedì a venerdì in A4: due corsie libere in direzione Venezia

Colombo, aperto il nuovo varco in direzione Roma dopo i lavori sulla pavimentazione - I lavori erano iniziati il 26 settembre dopo la chiusura al traffico della complanare, all'altezza di. . . aperto oggi, sabato 28 settembre, il varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la complanare in direzione Roma di via Cristoforo Colombo, all’altezza di Torrino Mezzocammino (km ... (Leggi la notizia)

Tragedia in Fi-Pi-Li, un morto nell'incidente a Lavoria. Traffico bloccato in direzione Livorno - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Tragedia sulla Fi-Pi-Li dove un uomo è morto in seguito a un incidente avvenuto all'altezza di Lavoria intorno alle 13 di oggi, mercoledì 25 settembre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti a essere coinvolti nello scontro sarebbero stati un... (Leggi la notizia)

Variante, dal 26 settembre chiuso lo svincolo Montenero in direzione sud per lavori Anas - . . A partire dalle una di domani sera, giovedì 26 settembre, partiranno i lavori di Anas di ripristino e risanamento della sovrastruttura e della pavimentazione stradale lungo il tratto cittadino della Variante Aurelia in corrispondenza con lo svincolo Montenero (direzione sud della Variante, ... (Leggi la notizia)