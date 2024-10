Juventus Next Gen, altro ko: il duro sfogo di mister Montero (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua il momento no della Juventus Next Gen, che perde in casa anche contro il Potenza e sprofonda in classifica al penultimo posto, a pari punti di Messina e Turris (che però hanno giocato una partita in meno), a 6 punti. Durissime le parole del mister Paolo Montero nel post partita contro i propri giocatori: “Dobbiamo capire e renderci conto. Non bisogna giustificare l’età. Ho guardato la classifica e mi vergogno. Carta canta. Il merito nel calcio non mi interessa. In questo calcio di uomini bisogna essere concreti”. L'articolo Juventus Next Gen, altro ko: il duro sfogo di mister Montero CalcioWeb. Calcioweb.eu - Juventus Next Gen, altro ko: il duro sfogo di mister Montero Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua il momento no dellaGen, che perde in casa anche contro il Potenza e sprofonda in classifica al penultimo posto, a pari punti di Messina e Turris (che però hanno giocato una partita in meno), a 6 punti. Durissime le parole delPaolonel post partita contro i propri giocatori: “Dobbiamo capire e renderci conto. Non bisogna giustificare l’età. Ho guardato la classifica e mi vergogno. Carta canta. Il merito nel calcio non mi interessa. In questo calcio di uomini bisogna essere concreti”. L'articoloGen,ko: ildiCalcioWeb.

