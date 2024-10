Jodie Turner-Smith di The Acolyte critica duramente la Disney per non aver difeso il cast dalle reazioni razziste (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jodie Turner-Smith di The Acolyte critica duramente la Disney per non aver difeso il cast dalle reazioni razziste Jodie Turner-Smith si è scagliata contro la Disney per non aver preso le parti dei suoi interpreti attaccati da razzisti e misogini all’indomani dell’uscita di The Acolyte. Ad agosto, abbiamo ricevuto la notizia che Lucasfilm/Disney non avrebbe portato avanti una seconda stagione di The Acolyte nonostante diverse trame e archi narrativi importanti fossero rimasti irrisolti entro il finale della prima stagione. La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma è chiaro che molti fan di Star Wars, e alcuni degli attori coinvolti nella serie non sono rimasti sorpresi da questo sviluppo. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)di Thelaper nonilsi è scagliata contro laper nonpreso le parti dei suoi interpreti attaccati da razzisti e misogini all’indomani dell’uscita di The. Ad agosto, abbiamo ricevuto la notizia che Lucasfilm/non avrebbe portato avanti una seconda stagione di Thenonostante diverse trame e archi narrativi importanti fossero rimasti irrisolti entro il finale della prima stagione. La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma è chiaro che molti fan di Star Wars, e alcuni degli attori coinvolti nella serie non sono rimasti sorpresi da questo sviluppo.

The Acolyte - Jodie Turner-Smith : "Disney non ha fatto niente per difenderci dagli insulti razzisti" - Ora la star Jodie Turner-Smith (che nel corso della serie ha interpretato il personaggio di Madre Aniseya) si è scagliata contro la Disney per non aver parlato …. La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma è chiaro che molti fan di Star Wars - e alcuni degli attori ... (Movieplayer.it)

Jodie Turner-Smith spiega le difficoltà da genitrice separata dopo il divorzio : "Non esiste un manuale" - In un'intervista rilasciata a Glamour, Jodie Turner-Smith è tornata a parlare della sua situazione personale dopo la separazione con l'ex marito Joshua Jackson, con il quale si sposò nel 2019 e diede alla luce una bambina di nome Juno. Da madre a figlia In particolare, Jodie Turner-Smith sta ... (Movieplayer.it)

The Agency - Jodie Turner-Smith new entry nel cast della serie Paramount+ - Dopo aver recitato al fianco di Jennifer Aniston e Adam Sandler in Murder Mystery 2 nel 2023, la star torna sul piccolo schermo, in cui debuttò come attrice nel 2013, partecipando ad alcuni episodi della serie televisiva True Blood, con Anna Paquin. Conosciuta per i diversi ruoli sia in ambito ... (Movieplayer.it)