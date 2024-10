Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Nuovi raid alla periferia di Beirut (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro L'articolo Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Nuovi raid alla periferia di Beirut proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hannoto i livelli diinin vista del primo anniversario del massacro L'articoloper 7diproviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Guerra israele, Mattarella: "Ferma condanna per l'attacco del 7 ottobre. Ora serve il cessate il fuoco" - " Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023", afferma il capo dello Stat ...(affaritaliani.it)