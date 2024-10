Inter, alti e bassi da sosta a sosta: Inzaghi alla ricerca di un equilibrio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la seconda sosta stagionale, è il momento di tracciare un bilancio parziale dell’inizio di stagione dell’Inter, tutto sommato positivo nei risultati ottenuti, ma caratterizzato da alti e bassi a livello di rendimento e di (dis)attenzione. DA sosta A sosta – Le nove partite giocate dalla squadra di Simone Inzaghi tra una sosta e l’altra hanno visto momenti di grande brillantezza alternati a prestazioni meno convincenti, mettendo in luce aspetti su cui è necessario lavorare. Soprattutto in vista delle sfide cruciali che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane. L’Inter aveva iniziato il campionato con un pareggio non proprio brillante contro il Genoa, un 2-2 che ha fatto emergere alcune incertezze difensive. Inter-news.it - Inter, alti e bassi da sosta a sosta: Inzaghi alla ricerca di un equilibrio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la secondastagionale, è il momento di tracciare un bilancio parziale dell’inizio di stagione dell’, tutto sommato positivo nei risultati ottenuti, ma caratterizzato daa livello di rendimento e di (dis)attenzione. DA– Le nove partite giocate dsquadra di Simonetra unae l’altra hanno visto momenti di grande brillantezza alternati a prestazioni meno convincenti, mettendo in luce aspetti su cui è necessario lavorare. Soprattutto in vista delle sfide cruciali che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane. L’aveva iniziato il campionato con un pareggio non proprio brillante contro il Genoa, un 2-2 che ha fatto emergere alcune incertezze difensive.

Assalti alle auto - raffica di spaccate - la sosta in strada ora è un azzardo. Corsa ai garage : volano i prezzi - Zone che negli ultimi anni sono avvertite come meno sicure”. Secondo i dati Fimaa, la Federazione dei mediatori e degli agenti immobiliari di Confcommercio Firenze, nel primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, la domanda di chi è a caccia di un posto auto per il proprio mezzo ... (Lanazione.it)

Meloni : «Pnrr ok anche dopo Fitto» - ad agosto appalti avanti senza sosta - Il Pnrr dopo Fitto? La premier Giorgia Meloni non anticipa nomi e possibili spacchettamenti delle deleghe del superministro, in procinto di ricoprire un incarico di spicco nella nuova Commissione di... (Ilmattino.it)

Meloni : «Pnrr ok anche dopo Fitto» - ad agosto appalti avanti senza sosta - Il Pnrr dopo Fitto? La premier Giorgia Meloni non anticipa nomi e possibili spacchettamenti delle deleghe del superministro, in procinto di ricoprire un incarico di spicco nella nuova Commissione di... (Ilmattino.it)