Incidente in piazzale Accursio a Milano, ciclista travolto da un'auto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un anziano di 90 anni è rimasto ferito dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente in piazzale Accursio a Milano nella mattinata di lunedì 7 ottobre. L’anziano pare non essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono delicate.Tutto è accaduto poco dopo le 10.30, come riportato Milanotoday.it - Incidente in piazzale Accursio a Milano, ciclista travolto da un'auto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un anziano di 90 anni è rimasto ferito dopo essere rimasto coinvolto in uninnella mattinata di lunedì 7 ottobre. L’anziano pare non essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono delicate.Tutto è accaduto poco dopo le 10.30, come riportato

Incidente stradale sulla statale 284: due morti nel tratto tra Paternò e Santa Maria di Licodia - Le due vittime sono il conducente del mezzo pesante e quello dell'auto. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. (meridionews.it)

Portachiavi con cornetto smarrito questa mattina in centro, urgente appello di un triestino - Chiavi smarrite in centro a Trieste: l’appello di un giovane triestino Un giovane triestino lancia un appello per ritrovare le chiavi della sua auto, smarrite nel tratto compreso tra Ponterosso, via ... (triestecafe.it)

Chiavi smarrite in centro a Trieste: l’appello di un giovane triestino, portachiavi con cornetto - Chiavi smarrite in centro a Trieste: l’appello di un giovane triestino Un giovane triestino lancia un appello per ritrovare le chiavi della sua auto, smarrite nel tratto compreso tra Ponterosso, via S ... (triestecafe.it)