Il Pd locale si chiama fuori: "Non abbiamo posticini per chi pensa alle poltrone" (Di lunedì 7 ottobre 2024) VIAREGGIO "Andare avanti un anno o un anno e mezzo in queste condizioni la vedo dura dal punto di vista politico e amministrativo. Suggerisco al sindaco di prendere atto di una maggioranza che si sta sfaldando. È grande e navigato per poterne trarre le conseguenze". Dovevano parlare delle recenti elezioni provinciali, ma sono finiti a parlare di Viareggio. E le parole del segretario della federazione Versiliese del Pd, Riccardo Brocchini, hanno fatto da stura a scenari veri o presunti circa la stabilità dell’attuale maggioranza targata Giorgio Del Ghingaro. Anche perché dopo l’esponente dem a soffiare sulla cenere è stato il segretario comunale di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini: "io, per il bene di Viareggio, sono disponibile a sedermi a un tavolo con l’amministrazione e parlarne". (Di lunedì 7 ottobre 2024) VIAREGGIO "Andare avanti un anno o un anno e mezzo in queste condizioni la vedo dura dal punto di vista politico e amministrativo. Suggerisco al sindaco di prendere atto di una maggioranza che si sta sfaldando. È grande e navigato per poterne trarre le conseguenze". Dovevano parlare delle recenti elezioni provinciali, ma sono finiti a parlare di Viareggio. E le parole del segretario della federazione Versiliese del Pd, Riccardo Brocchini, hanno fatto da stura a scenari veri o presunti circa la stabilità dell’attuale maggioranza targata Giorgio Del Ghingaro. Anche perché dopo l’esponente dem a soffiare sulla cenere è stato il segretario comunale di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini: "io, per il bene di Viareggio, sono disponibile a sedermi a un tavolo con l’amministrazione e parlarne". (Lanazione.it)

