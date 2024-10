Il Napoli visto da Condò e Luca Calamai Mentre ADL…

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarà una lotta a due tra Inter eper lo scudetto? Di seguito quanto scritto da Paolo(anche opinionista di Sky Sport) sull’edizione odierna di Repubblica. “La sfida Inter-(che si giocherà il 10 novembre) ed un dettaglio da non trascurare: la squadra di Simone Inzaghi sfiderà quella di Antonio Conte appena quattro giorni dopo aver giocato il delicato match in Champions League contro l’Arsenal”. Il, prima del difficile trittico “Dopo la pausa ilavrà ulteriore ossigeno per alimentare il suo fuoco (Empoli e Lecce), e presentarsi agli scontri diretti (Milan, Atalanta e Inter in successione) guardando tutti dall’alto in basso. Ecco, l’Inter. Risalita al secondo posto grazie alla sventatezza della Juve, a metà novembre giocherà contro ilquattro giorni dopo la sfida di Champions con l’Arsenal.