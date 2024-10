Giornata mondiale salute mentale, a Pescia ‘Soci@lmente’ (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pescia – Giornata mondiale salute mentale, a Pescia ‘Soci@lmente’ Giornata mondiale sulla salute mentale, l’Ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia in occasione delle celebrazioni del 10 ottobre, aderisce anche quest’anno all’iniziativa promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) dal titolo Soci@lmente. La serata a tema incontro-dibattito, si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 21 alle 22.30 al Palazzo del Podestà – Palagio di Pescia: è indirizzata a tutta la popolazione e, in particolar modo, a famiglie, personale docente, ragazzi, associazioni e soprattutto alla generazione attuale. Il tema dell’incontro è I cambiamenti sociali nell’ultimo decennio. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), asulla, l’Ospedale Santi Cosma e Damiano diin occasione delle celebrazioni del 10 ottobre, aderisce anche quest’anno all’iniziativa promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulladella donna e di genere) dal titolo Soci@lmente. La serata a tema incontro-dibattito, si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 21 alle 22.30 al Palazzo del Podestà – Palagio di: è indirizzata a tutta la popolazione e, in particolar modo, a famiglie, personale docente, ragazzi, associazioni e soprattutto alla generazione attuale. Il tema dell’incontro è I cambiamenti sociali nell’ultimo decennio.

