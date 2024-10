Gaza 12 mesi dopo | Tra le macerie senza cibo e acqua La cooperante | un popolo annientato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Ci vorranno dieci anni solo per togliere le. Non ne basteranno quaranta per la ricostruzione. Gli attacchi aerei israeliani hanno lasciato sulla Striscia più di 42 milioni di tonnellate di detriti, abbastanza per riempire una fila di camion da New York a Singapore. La rimozione del trauma dei 42mila morti, tra i quali 17mila bambini, non consente una prognosi. Flavia Pugliese, responsabile regionale Medio Oriente per WeWorld, continua l’impegno che la sua Ong garantisce in Palestina dal 1992. E ricorda che i bombardamenti sul Libano non hanno messo in stand by. Pugliese, cosa resta un anno? “Diecimila persone ancora sotto le. Un milione e 700mila ammassate nelle tende in una zona grande come un francobollo. Le bombe che continuano a cadere e costringono a penosi spostamenti. Il nulla. La disperazione. (Quotidiano.net)