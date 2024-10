Esame di abilitazione ottico e odontotecnico 2024, come si svolge: prova scritta, pratica e colloquio. Indicazioni nella nota MIM (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con nota del 4 ottobre il MIM fornisce le Indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico, disciplinato dall'OM del 6.8.2021 n. 248. L'articolo Esame di abilitazione ottico e odontotecnico 2024, come si svolge: prova scritta, pratica e colloquio. Indicazioni nella nota MIM . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Condel 4 ottobre il MIM fornisce leper lo svolgimento dell’diall’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di, disciplinato dall'OM del 6.8.2021 n. 248. L'articolodisiMIM .

