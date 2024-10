Dopo mesi Camila Giorgi rompe il silenzio | la sua verità

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha parlato intervistata da Verissimodi mistero sul suo improvviso ritiro dal mondo del tennis, nelle ultime ore a Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato. L’ex tennista ha rotto ile per la prima volta ha raccontato nel talk di Canale 5 la sua versione, spiegando il suo inaspettato addio ai campi: “Io sparita all’improvviso? È la versione che hanno raccontato. Non sono sparita, dovevo fare un annuncio a Parigi sul mio ritiro, poi è uscito sul sito dell’antidoping che mi ero ritirata e la cosa è diventata pubblica”. La tennista si è ritirata all’improvviso senza nessun annuncio e si è ritrovata immischiata in vicende giudiziarie. In primis, per debiti con il fisco e poi per la questione dei falsi green pass. “Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista – dice -.