Dopo il furto su auto molesta i passanti: arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il furto avvenuto al negozio di antiquariato in viale delle Terme nella zona pedonale di Abano Terme, i carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato ulteriormente i controlli tesi a reprimere i reati predatori. A farne lo spese ieri sera è stato un ventinovenne marocchino residente Padovaoggi.it - Dopo il furto su auto molesta i passanti: arrestato Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ilavvenuto al negozio di antiquariato in viale delle Terme nella zona pedonale di Abano Terme, i carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato ulteriormente i controlli tesi a reprimere i reati predatori. A farne lo spese ieri sera è stato un ventinovenne marocchino residente

Parete - rubano Ypsilon ma vengono traditi da antifurto : arrestati dopo inseguimento - Parete, rubano Lancia Ypsilon ma vengono traditi da antifurto: arrestati dopo inseguimento I due 19enni del […] L'articolo Parete, rubano Ypsilon ma vengono traditi da antifurto: arrestati dopo inseguimento sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Rubano una Lancia Ypsilon in un condominio di ... (Teleclubitalia.it)

Tentativo di furto in casa di un disabile - ladri in fuga dopo l’allerta - I due malfattori, però, non hanno esitato a strattonarlo prima di fuggire, lasciando l'abitazione in fretta. L'Aquila - La presenza di una banda è sospettata dopo un’ondata di furti in zona. In un disperato tentativo di metterli in fuga, ha gridato a squarciagola, attirando l’attenzione e cercando ... (Abruzzo24ore.tv)

I due pompieri che hanno bloccato un ladro dopo un furto - Prima il furto, poi le manette. Nel mezzo l’intervento dei pompieri che lo hanno bloccato e consegnato ai carabinieri. È successo a Busto Arsizio (Varese) nella mattinata di venerdì 4 ottobre quando i vigili del fuoco hanno bloccato un uomo che aveva appena rubato la borsetta a una donna che si... (Milanotoday.it)