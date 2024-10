Decisiva gara 5 Bollate vince il derby contro Saronno e torna ad essere la capitale d’Italia

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel giro di soli otto giorni si è passati da una trama piatta ad un finale degno dei migliori thriller. L’Mfksi è laureata campioneper la quattordicesima volta nella sua storia, conquistando ilconal termine della-5. Una settimana fa le rossoblù sembravano ad un passo dallo Scudetto dopo il doppio successo in trasferta, ma nella giornata di sabato(unica squadra in stagione ad aver battuto lesi già tre volte prima di questa finale) si è resa protagonista di un clamoroso ribaltone, maturato prima con pirotecnico 11-5 e poi con misurato 2-1. Nella quinta, disputata ieri mattina nel gelo di Ospiate, le padrone di casa però hanno ripreso in mano la situazione facendo valere i gradi di squadra favorita.