CorSport: “Emerson Royal, mai un cross giusto” | Pagelle Fiorentina-Milan (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ledi, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Pianetamilan.it - CorSport: “Emerson Royal, mai un cross giusto” | Pagelle Fiorentina-Milan

Pagelle Fiorentina-Milan, i voti del CorSport: Morata opaco - Le Pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'. (Leggi la notizia)

Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Gazzetta: tre gravi insufficienze - Le Pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'. (Leggi la notizia)

Fiorentina-Milan 2-1, le pagelle viola - Dodo 7,5 - Ha un compito non semplice: quello di seguire da vicino Leao e con gli occhi Abraham. Adli 7 - Eleganza e semplicità, legate a filo doppio con il rispetto che ha un ragazzo per bene. Gioca con intelligenza e affonda quando vede che Pulisic non lo segue. Kean 6,5 - Lotta come un ... (Leggi la notizia)