Calcio Luciano Spalletti | Voglio un gruppo con tutti i giocatori coinvolti Belgio squadra tosta

Cominciato oggi il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano in vista delle due partite di Nations League in casa contro il Belgio a Roma e contro Israele a Udine. Gli azzurri cercheranno di dare continuità al doppio successo dell'ultima tornata contro Francia e Israele. Come di consueto, all'apertura del ritiro, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Luciano Spalletti, che ha voluto spiegare la scelta di portare solo 23 calciatori: "Ho voluto portare solo 23 calciatori perché non Voglio avere due giocatori in più che fanno sentire a 5-6 di poter restare fuori. Oggi abbiamo 15 giocatori che svilupperanno un po' di allenamento, gli altri faranno defaticante. E se ci fosse il bisogno domani saremmo ancora nelle condizioni di poter prendere qualcuno".

Spalletti ha diramato le convocazioni per le gare interne di Nations League contro Belgio e Israele - Dopo i successi in trasferta contro i vice campioni del mondo della Francia e contro Israele, la Nazionale riprenderà il cammino in Nations League con le prime due gare casalinghe della stagione. . Sarà la prima volta in Azzurro per Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e Daniel ... (Laprimapagina.it)

