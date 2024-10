Calcio in lutto, la leggenda degli anni 70’ ci ha lasciati a 73 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) lutto nel mondo del Calcio: la leggenda degli anni ’70 ci ha lasciati all’età di 73 anni. Nel corso della sua immensa carriera è stato capace di vincere ben tre Coppe dei Campioni di fila. Ha segnato una vera e propria epoca ed ha dato una svolta al Calcio mondiale. (Continua) Leggi anche: Maria De Filippi, il lutto che ha segnato la sua vita: triste confessione Leggi anche: Antonella Clerici, il dramma che ha segnato la sua vita Calcio in lutto, se ne va a 73 anni La leggenda del Calcio mondiale si è spenta oggi all’età di 73 anni. La morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Gli appassionati del pallone piangono uno dei suoi più grandi interpreti. Nel corso della sua carriera ha vinto tre Coppe dei Campioni di fila ed è stato uno dei protagonisti del Mondiale 1974, segnando ben cinque gol, di cui uno su rigore. Tvzap.it - Calcio in lutto, la leggenda degli anni 70’ ci ha lasciati a 73 anni Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)nel mondo del: la’70 ci haall’età di 73. Nel corso della sua immensa carriera è stato capace di vincere ben tre Coppe dei Campioni di fila. Ha segnato una vera e propria epoca ed ha dato una svolta almondiale. (Continua) Leggi anche: Maria De Filippi, ilche ha segnato la sua vita: triste confessione Leggi anche: Antonella Clerici, il dramma che ha segnato la sua vitain, se ne va a 73Ladelmondiale si è spenta oggi all’età di 73. La morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Gli appassionati del pallone piangono uno dei suoi più grandi interpreti. Nel corso della sua carriera ha vinto tre Coppe dei Campioni di fila ed è stato uno dei protagonisti del Mondiale 1974, segnando ben cinque gol, di cui uno su rigore.

Johan Neeskens - addio alla leggenda del “calcio totale” della grande Olanda anni Settanta (video) - È stato, ricorda la federcalcio olandese, “un cittadino del mondo e un padre amorevole, orgoglioso dei suoi figli e nipoti e che, fino alla fine, ha ‘toccato’ gli altri con il suo amore per il calcio”. Il Calcio totale cambiò la concezione di gioco, esiste un prima e un dopo. . E viene precisato ... (Secoloditalia.it)

Addio Johan Neeskens - muore a 73 anni l'eroe del calcio olandese e del Barca - . Il calcio olandese e non solo piange la scomparsa a 73 anni di Johan Neeskens. . Considerato fra i migliori giocatori di sempre, ha fatto parte del grande ciclo dell’Ajax di Cruyff capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila, poi il trasferimento al Barcellona. A darne notizia è la stessa ... (Gazzettadelsud.it)

Morto Johan Neeskens - stella dell’Olanda del calcio totale : aveva 73 anni - In totale in nazionale Neeskens ha segnato 17 gol in 49 presenze. Il rigore firmato da Neeskens in finale contro la Germania (Getty Images). Insieme hanno vinto, infatti, tre volte la Coppa dei Campioni con l’Ajax, consecutivamente nelle stagioni 1970/71, 1971/72 e 1972/73. Aveva 73 anni. Quattro ... (Lettera43.it)