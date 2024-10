Bologna, Fenucci: «Non siamo PREOCCUPATI. Ecco come replicare l’anno scorso» (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’AD del Bologna Claudio Fenucci, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale dei rossoblu A margine degli Stati Generali del Calcio, l’ad del Bologna Claudio Fenucci, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale dei rossoblu. Le parole riprese da TuttoBolognaweb. LE PAROLE – «Non siamo PREOCCUPATI. C’è grande disponibilità al lavoro da parte Calcionews24.com - Bologna, Fenucci: «Non siamo PREOCCUPATI. Ecco come replicare l’anno scorso» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’AD delClaudio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale dei rossoblu A margine degli Stati Generali del Calcio, l’ad delClaudio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale dei rossoblu. Le parole riprese da Tuttoweb. LE PAROLE – «Non. C’è grande disponibilità al lavoro da parte

Bologna - Fenucci : “Italiano? Non sono preoccupato - sappiamo come lavora” - Sul lavoro di Vincenzo Italiano, Fenucci sottolinea di non essere “assolutamente preoccupato, vediamo il modo in cui Italiano sta lavorando col suo staff, vediamo la disponibilità che questo gruppo di ragazzi mette ogni giorno nel lavorare in allenamento e in partita quindi siamo fiduciosi che i ... (Sportface.it)

Bologna - l’ad Fenucci : “Rosa più ampia con un buon mix di giovani e veterani” - Il calendario più fitto mette a rischio i giocatori per gli infortuni”. Ovviamente una stagione, per i rossoblù, tutta da vivere anche per la partecipazione in Champions: “Mi era già capitato come dirigente alla Roma, ma qui è un fascino particolare, lo sento più mio”, ha aggiunto. . Il nostro ... (Sportface.it)

Fenucci sul BOLOGNA in Champions : «Una soddisfazione per noi. Ecco quale sarà il NOSTRO OBIETTIVO» - «E’ già una grande soddisfazione essere […]. Le parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, su quello che è stato il SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a Sky Sport sul girone di Champions League dove i rossoblu ... (Calcionews24.com)