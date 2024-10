Autonomia differenziata, Giambona (Pd): "No a cittadini di serie a e serie b" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Con un gran lavoro di squadra siamo riusciti a raccogliere più di 1 milione e 300 mila firme per dire di no alle diseguaglianze volute dalla riforma Calderoli. L’Autonomia differenziata ha infatti l’obiettivo di dividere il nostro Paese creando cittadini di serie A e serie B. Dobbiamo fermare (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Con un gran lavoro di squadra siamo riusciti a raccogliere più di 1 milione e 300 mila firme per dire di no alle diseguaglianze volute dalla riforma Calderoli. L’ha infatti l’obiettivo di dividere il nostro Paese creandodiA eB. Dobbiamo fermare (Messinatoday.it)

