ATP Shanghai si chiude il terzo turno Cobolli per l’impresa con Djokovic Griekspoor per Zverev E Sinner e Alcaraz attendono

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Giorni difficili a. Il penultimo Master1000 sta vivendo un momento complicato a causa della pioggia, che ha costretto gli organizzatori a dover spostare alcune partite in campi indoor di fortuna e senza attrezzature adeguate. Il martedì sarà affidato al completamento delle partite di, ancora da completare. Ad esempio, la parte bassa di tabellone è ancora completamente sguarnita. Tra di loro c’è anche Novakalla ricerca dell’accesso agli ottavi: di fronte a lui ci sarà Flavio, che affronta un altro campione del tennis contemporaneo dopo Stan Wawrinka. Solo che il serbo magari non sarà ancora al meglio, ma è ancora uno dei migliori al mondo: sarà un match duro, ma tutto da vivere per l’azzurro. Are il programma sul centrale, proprio dopo, ci sarà Alexander