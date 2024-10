Atalanta Gasperini mago dei centravanti Retegui si aggiunge alla lista

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo scorso anno Mateo, nella sua prima stagione italiana con il Genoa, ha avuto bisogno di 29 partite per fare 7 gol, con la media di un gol ogni quattro match. Sempre lo scorso anno Gianluca Scamacca ha impiegato sette mesi, da agosto a febbraio, per arrivare a 7 gol con la maglia dell’(ma ne ha poi segnati 12 negli ultimi tre mesi). Bastano questi due dati per rendere l’idea di quanto stia rendendo- cannoniere della nostra serie A in coabitazione con Thuram - da quando è arrivato, a metà agosto, a Bergamo, dove è stato immediatamente valorizzato dcura, dsua terapia basata sul calcio prettamente offensivo dei nerazzurri, capaci di giocare con il tridente e schierare all’occorrenza anche quattro attaccanti insieme.