Approvata la costruzione della prima centrale nucleare del Kazakistan (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 6 ottobre gli elettori hanno approvato a grande maggioranza, tramite referendum, la costruzione della prima centrale nucleare del Kazakistan, il più grande produttore di uranio del mondo, che però è a corto di elettricità. Leggi Internazionale.it - Approvata la costruzione della prima centrale nucleare del Kazakistan Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 6 ottobre gli elettori hanno approvato a grande maggioranza, tramite referendum, ladel, il più grande produttore di uranio del mondo, che però è a corto di elettricità. Leggi

Milan - Ibrahimovic e il “patto derby” con i senatori : la ricostruzione|Primapagina - Ora il tempo dei proclami è finito, servono i fatti. PATTO DERBY- Un segnale chiaro è arrivato proprio al termine della seduta quando tre dei giocatori più rappresentativi della rosa, Maignan, Theo Hernandez e Reijnders, si sono intrattenuti a lungo con Ibrahimovic. Il senior advisor del Milan ha ... (Justcalcio.com)

Prima campanella all'Istituto Salesiani con sindaco e deputati. "Scuola centrale per la costruzione del futuro" - Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, ha partecipato all’inizio dell’anno scolastico agli studenti dell’Istituto Salesiani di Forlì ed ha colto l’occasione per fare il punto sugli interventi messi a punto dal Governo per sostenere il... (Forlitoday.it)

Conte : “E’ iniziata la ricostruzione - voglio positività. Parma in salute - rivale più duro del Bologna. Lukaku? Prima l’annuncio ufficiale poi…” - E’ un’energia lì incredibile, pazzesca”. Se i calciatori capiscono e appartengono… daranno qualcosa in più, per me”. L'articolo Conte: “E’ iniziata la ricostruzione, voglio positività. E’ una squadra in salute, 4 punti con Fiorentina e Milan non li fai per fortuna, anche nell’ultima amichevole ... (Napolipiu.com)