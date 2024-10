Allerta meteo arancione in Toscana: forti temporali e rischio idrogeologico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Allerta meteo arancione in Toscana: forti temporali e rischio idrogeologico Allerta meteo arancione in Toscana: una perturbazione consistente in avvicinamento da ovest interesserà la Toscana nella giornata di martedì 8 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. Il primo, con validità dalle 12 alla mezzanotte dell’8 ottobre riguarda la Lunigiana. Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di martedì 8 ottobre, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione delle zone centrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)inin: una perturbazione consistente in avvicinamento da ovest interesserà lanella giornata di martedì 8 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codiceperidraulico del reticolo principale, uno pere idraulico del reticolo minore e uno per. Il primo, con validità dalle 12 alla mezzanotte dell’8 ottobre riguarda la Lunigiana. Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di martedì 8 ottobre, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione delle zone centrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria.

