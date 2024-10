Allerta maltempo in Bergamasca, martedì mattina forte perturbazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) LE PREVISIONI. Già dalla serata di lunedì 7 ottobre è prevista pioggia inizialmente di debole intensità. Previsti temporali nella notte e nella mattinata di martedì 8 ottobre in intesificazione. Allerta rossa nelle valli. Ecodibergamo.it - Allerta maltempo in Bergamasca, martedì mattina forte perturbazione Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LE PREVISIONI. Già dalla serata di lunedì 7 ottobre è prevista pioggia inizialmente di debole intensità. Previsti temporali nella notte e nellata di8 ottobre in intesificazione.rossa nelle valli.

Diramata un'allerta meteo per la giornata di martedì 8 ottobre in Abruzzo - Il Dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per la giornata di domani, martedì 8 ottobre. Lo rende noto il Centro funzionale d'Abruzzo. “Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di domani e per le successive 12-18 ore, si... (Chietitoday.it)

Allerta meteo scuole chiuse martedì 8 ottobre - stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana. IN AGGIORNAMENTO - L'Aeronautica Militare ha emesso avvisi di allerta per diverse regioni, sottolineando il rischio di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare disagi e pericoli per la popolazione. IN AGGIORNAMENTO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Allerta meteo scuole ... (Orizzontescuola.it)

Occhio all'ondata di maltempo - allerta arancione per la giornata di martedì - Come annunciato nelle ore scorse da domani arriverà una forte ondata di maltempo che coinvolgerà anche la Ciociaria cosi come il resto del Lazio. Addirittura, dopo circa un mese, torna l'allerta arancione per quasi tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre. L'allerta arancione La... (Frosinonetoday.it)