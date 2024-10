AEW: Si tratta da almeno un mese con FOX per il nuovo show (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, AEW ha fatto notizia per diverse ragioni, ma una delle più significative è la possibile introduzione di un nuovo show televisivo su FOX: AEW Shockwave. L’espansione della programmazione AEW continua a destare interesse tra i fan del wrestling, e il possibile arrivo di Shockwave segna un importante passo avanti per la compagnia di Tony Khan. AEW Shockwave in Arrivo su FOX: Cosa Sappiamo Finora? Secondo diversi report, AEW ha avviato discussioni con FOX da circa un mese. La notizia è stata confermata da Sean Ross Sapp durante il suo podcast Backstage Report, dove ha dichiarato che “almeno da un mese ci sono state delle conversazioni tra AEW e FOX.” Questa possibile collaborazione tra AEW e FOX rappresenta un’evoluzione significativa, poiché la rete è stata la precedente casa di WWE SmackDown. Zonawrestling.net - AEW: Si tratta da almeno un mese con FOX per il nuovo show Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, AEW ha fatto notizia per diverse ragioni, ma una delle più significative è la possibile introduzione di untelevisivo su FOX: AEW Shockwave. L’espansione della programmazione AEW continua a destare interesse tra i fan del wrestling, e il possibile arrivo di Shockwave segna un importante passo avanti per la compagnia di Tony Khan. AEW Shockwave in Arrivo su FOX: Cosa Sappiamo Finora? Secondo diversi report, AEW ha avviato discussioni con FOX da circa un. La notizia è stata confermata da Sean Ross Sapp durante il suo podcast Backstage Report, dove ha dichiarato che “da unci sono state delle conversazioni tra AEW e FOX.” Questa possibile collaborazione tra AEW e FOX rappresenta un’evoluzione significativa, poiché la rete è stata la precedente casa di WWE SmackDown.

