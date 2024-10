7 ottobre 2024, la lettera dello scrittore israeliano Etgar Keret alla madre morta è una richiesta di pace (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno di distanza, dall’azione terroristica di Hamas che attaccò i kibbutz lungo il confine, rapendo e uccidendo ragazzi e ragazze che partecipavano a un festival musicale, il Corriere della Sera ha pubblicato nelle scorse ore una lettera che lo scrittore, attore e regista israeliano, Etgar Keret ha scritto alla madre morta. Keret è figlio di genitori ebrei polacchi sopravvissuti all’Olocausto. Il suo messaggio è un lungo riassunto di quanto avvenuto in questi 365 giorni. A partire dalla dura risposta del governo israeliano che ha bombardato la Striscia di Gaza, provocando migliaia di vittime, soprattutto bambine e bambini. Fino alle ultime tragiche ore che sta vivendo il Libano, sempre sotto scacco israeliano. La lettera non fa sconti a nessuno, ma punta il dito contro il governo di Netanyahu. Cultweb.it - 7 ottobre 2024, la lettera dello scrittore israeliano Etgar Keret alla madre morta è una richiesta di pace Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno di distanza, dall’azione terroristica di Hamas che attaccò i kibbutz lungo il confine, rapendo e uccidendo ragazzi e ragazze che partecipavano a un festival musicale, il Corriere della Sera ha pubblicato nelle scorse ore unache lo, attore e registaha scrittoè figlio di genitori ebrei polacchi sopravvissuti all’Olocausto. Il suo messaggio è un lungo riassunto di quanto avvenuto in questi 365 giorni. A partire ddura risposta del governoche ha bombardato la Striscia di Gaza, provocando migliaia di vittime, soprattutto bambine e bambini. Fino alle ultime tragiche ore che sta vivendo il Libano, sempre sotto scacco. Lanon fa sconti a nessuno, ma punta il dito contro il governo di Netanyahu.

Segni. XX Edizione del Premio Biennale Letterario dei Monti Lepini. Domenica 6 Ottobre, alle ore 10, la cerimonia di premiazione - Cronache Cittadine SEGNI – Domenica 6 Ottobre, alle ore 10, nel salone della Scuola Media “Don Cesare Ionta” a Segni, avrà luogo L'articolo Segni. . Domenica 6 Ottobre, alle ore 10, la cerimonia di premiazione sembra essere il primo su Cronache Cittadine. XX Edizione del Premio Biennale ... (Leggi la notizia)

A ottobre la rassegna letteraria "Ad alta voce" si tinge di giallo con quattro nuovi appuntamenti - Con “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna di presentazioni organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Voci di Carta, ottobre diventa un mese tematico per esplorare un genere a lungo bistrattato e sminuito: il... (Leggi la notizia)

Il 13 ottobre la XIII edizione del premio letterario “Amici di Tuoro” - Longobardi • Raffaele Melillo • Rodolfo Lisi Nel corso della manifestazione verranno premiati i vincitori delle tre sezioni: poesia in lingua italiana, poesia in vernacolo e racconti. Giuseppe Albrizio della Libera Associazione San Nicola, in frazione Tuoro del Comune di Roccabascerana (AV), si ... (Leggi la notizia)