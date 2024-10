Viktor Orban la ' zampata' dell' ungherese | cosa si è mangiato alla vigilia di Pontida

(Di domenica 6 ottobre 2024) Cena in provincia di Brescia ieri sera per il leaderOrbán,a sua partecipazione al radunoa Lega a(Bergamo). Orbán è infatti arrivato a Clusane, sulla sponda bresciana del lago di Iseo, dove ha chiesto di poter mangiare la tinca al forno che aveva assaggiato durante l'ultimo G7 organizzato in Italia. Il premierè arrivato attorno alle 19 ed è ospite del ristorante “al Porto” con la chef Laura Gotti, che anche per il G7 di Siracusa aveva cucinato la tinca al forno, il pesce di lago ripieno e servito con la polenta. Oggi il presidenteparteciperà al raduno leghista di questo pomeriggio organizzato da Matteo Salvini. Un evento che nel corso degli anni è diventato sempre più internazionale: l'anno scorso ci fu Marine Le Pen, quest'anno oltre a Orbán l'olandese Wilders. (Liberoquotidiano)