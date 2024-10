Vignola capitale del ciclismo per un giorno

(Di domenica 6 ottobre 2024)è stata invasa nonostante la giornata autunnale da tanti sportivi per poter applaudire non solo il campione del mondo Tadej Pogacar, che poi ha dominato la 107^ edizione del Giro dell’Emilia, ma anche i grandi campioni che assieme allo sloveno iridato sono stati protagonisti in questa stagione che si concluderà con il Giro della Lombardia. È stata una grande festa dapprima presso l’ex mercato della frutta dove erano parcheggiati i van delle squadre degli atleti per poter avere gli autografi non solo da dall’iridato Pogacar, dal bicampione olimpico Evenepol Remco e dal vincitore della Vuellta Primoz Roglic, ma tutti i protagonisti della corsa. La presentazione degli atleti al foglio firma e poi la sfilata tra i tifosi per portarsi alla partenza, ha permesso i tifosi di immortalare i loro campioni. Ovviamente i modenesi hanno applaudito di due gialloblù al via. (Sport.quotidiano)