VIDEO | Autonomia differenziata, "In primavera i cittadini si riprenderanno il diritto di decidere" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Al referendum di primavera i cittadini si riprenderanno il diritto di decidere del proprio futuro": si è parlato anche di Autonomia differenziata ieri pomeriggio alla festa della Cgil “Diritti al Quadrato” giunta alla seconda edizione nella sede di via Peculio Frumentario. L'esibizione musicale (Di domenica 6 ottobre 2024) "Al referendum disiildidel proprio futuro": si è parlato anche diieri pomeriggio alla festa della Cgil “Diritti al Quadrato” giunta alla seconda edizione nella sede di via Peculio Frumentario. L'esibizione musicale (Messinatoday)

Sud: De Luca (Pd), 'serve piano straordinario non autonomia differenziata' - C'è sfiducia perché il Mezzogiorno è in ritardo rispetto al resto del Paese, e allora dobbiamo investire e rafforzare la sanità, la scuola, le reti sociali e, soprattutto, le infrastrutture. . Roma, 5 set (Adnkronos) - "Abbiamo tante ragazze e tanti ragazzi che si formano, studiano, ma sono ... (Liberoquotidiano)

Schlein: “Non accetteremo blitz sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale”. E attacca l’autonomia differenziata - È gravissimo anche solo averlo appreso dalla stampa”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco dell’Assemblea del comitato referendario contro l’autonomia commenta le chat uscite sulla stampa in merito all’elezione, prevista per martedì, del nuovo giudice della Corta Costituzionale. . ... (Ilfattoquotidiano)

Chi vincerebbe il referendum sull’Autonomia differenziata se si votasse oggi - Sembra probabile che il prossimo anno si svolgerà il referendum per abrogare l'autonomia differenziata. Per il momento, i sondaggi politici danno ragione a chi l'ha proposto. Non solo perché una netta maggioranza degli intervistati è contraria, ma perché l'affluenza sembra poter superare ... (Fanpage)