Vangelo di oggi 6 Ottobre 2024 | Mc 102-16 | Commento di Papa Francesco

Nel Vangelo odierno, alcuni farisei si avvicinarono per chiedere a Gesù se fosse lecito sposare una donna e poi ripudiarla. Nel Vangelo odierno, i farisei tentano di mettere alla prova Gesù chiedendogli cosa dovrebbe fare un uomo che non vuole più stare con la propria moglie. Gli chiedono se è lecito ripudiarla. 27.ma Domenica del L'articolo Vangelo di oggi 6 Ottobre 2024: Mc 10,2-16 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria.

Perché bisogna contrastare il rischio che la fede cattolica possa essere ridotta ad una ideologia - Le domande dei farisei, a Gesù, sono per metterlo alla prova, caso abbastanza classico. La risposta di Gesù inizia con un riferimento alla “durezza del cuore”. Ma di che si tratta? Sembra riferirsi a ...(globalist)

VIAGGIO APOSTOLICO - Papa in Belgio: "La missione dei battezzati è un dono, non un titolo di merito” - Bruxelles (Agenzia Fides) – “Tutti, con il Battesimo, abbiamo ricevuto una missione nella Chiesa. Ma si tratta di un dono, non di un titolo di vanto”. Si conclude con la Santa Messa al King Baudouin S ...(fides)

Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Cosimo Monopoli - Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa ...(targatocn)