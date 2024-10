Trovata morta nelle campagne della Valdichiana: si indaga per omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) Una donna è stata Trovata morta nel corso della notte nel comune di Foiano della Chiana. Gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto, ma c'è il sospetto fondato che qualcuno l'abbia uccisa. Si tratterebbe del secondo caso di omicidio volontario in provincia di Arezzo nel corso del 2024, dopo (Di domenica 6 ottobre 2024) Una donna è statanel corsonotte nel comune di FoianoChiana. Gli inquirenti stannondo sull'accaduto, ma c'è il sospetto fondato che qualcuno l'abbia uccisa. Si tratterebbe del secondo caso divolontario in provincia di Arezzo nel corso del 2024, dopo (Arezzonotizie)

Trovata morta in un campo con una ferita alla testa, mistero a Foiano della Chiana - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . Foiano della Chiana (Arezzo), 6 ottobre 2024 – Giallo in provincia di Arezzo, tra Foiano e Pozzo della Chiana: una donna di 72 anni, Letizia Giordani, psicoterapeuta, è stata Trovata morta in un campo vicino alla sua abitazione, dopo che di lei si erano perse le ... (Lanazione)

Malore improvviso? Sessantenne trovata morta nella vasca da bagno - È stata trovata morta all'interno della vasca da bagno. Tragedia a Licata dove ha perso la vita una Sessantenne. A ritrovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri che, ieri sera, sono intervenuti nell'abitazione del quartiere Marianello, in una... (Agrigentonotizie)

Italia, donna trovata morta in casa: sul corpo ferite - Una donna di oltre 80 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento ad Alcamo, in provincia di Trapani. Sul corpo dell’anziana sarebbero state riscontrate alcune ferite di cui le autorità non hanno ancora chiarito la natura. it, la situazione è ancora in fase di accertamento. . Resta ... (Thesocialpost)

Donna trovata senza vita in casa, è giallo: cosa è emerso dalle prime ipotesi degli inquirenti - Alcamo: donna di 80 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua casa: sconosciute le cause della morte.(bigodino)

Esce per andare a funghi, lo trovano morto nella scarpata: l'incidente choc - Tragedia nei boschi della provincia di Pistoia. Un cercatore di funghi di 78 anni, residente ad Agliana (Pistoia), è morto, nella mattina di sabato 5 ottobre, dopo essere scivolato per ...(leggo)

Alcamo, donna trovata morta in casa, sul corpo trovate alcune ferite: disposta autopsia - Ad Alcamo una donna è stata trovata morta nel suo appartamento. Sul corpo sarebbero state trovate alcune ferite sulle quali si sta indagando: non è esclusa la pista dell’omicidio.(fanpage)