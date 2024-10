Tragedia nel calcio, calciatore ucciso (per sbaglio) in un agguato: l’omicida è un ragazzino | NOME e FOTO (Di domenica 6 ottobre 2024) Una notizia ha sconvolto il calcio: il calciatore Nessim Ramdane è stato ucciso da un ragazzino di 14 anni. Il giocatore non aveva alcun legame con il mondo del narcotraffico ed è stato ucciso (per sbaglio) in un agguato. Ramdane è stato freddato con un colpo di pistola mentre si trovava in auto. I dettagli sono stati svelati dai vari siti esteri. “Autista di VTC e padre di 4 figli, senza alcun legame con il traffico di droga, è una sfortunata vittima collaterale di un regolamento di conti che coinvolge i fondi del traffico di droga. La vittima si era rifiutata di portare l’assassino e il suo complice nel suo veicolo per portarli a vendicare la morte di un giovane morto mercoledì. Successivamente l’adolescente ha tirato fuori la sua Magnum 357 e gli ha sparato alla testa”, si legge. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una notizia ha sconvolto il: ilNessim Ramdane è statoda undi 14 anni. Il giocatore non aveva alcun legame con il mondo del narcotraffico ed è stato(per) in un. Ramdane è stato freddato con un colpo di pistola mentre si trovava in auto. I dettagli sono stati svelati dai vari siti esteri. “Autista di VTC e padre di 4 figli, senza alcun legame con il traffico di droga, è una sfortunata vittima collaterale di un regolamento di conti che coinvolge i fondi del traffico di droga. La vittima si era rifiutata di portare l’assassino e il suo complice nel suo veicolo per portarli a vendicare la morte di un giovane morto mercoledì. Successivamente l’adolescente ha tirato fuori la sua Magnum 357 e gli ha sparato alla testa”, si legge. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - Tragedia nel calcio, calciatore ucciso (per sbaglio) in un agguato: l’omicida è un ragazzino | NOME e FOTO

Napoli, 45enne Luigi Procopio ucciso in strada: presunto killer arrestato a Milano - È stato fermato a Milano il presunto killer di Luigi Procopio, 45 anni, ucciso per strada a Napoli lo scorso 30 settembre 2024 nel centro città a colpi di arma da fuoco. . Personale della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del personale della Squadra Mobile di Milano e il supporto tecnico del ... (Lapresse)

“Ho ucciso mio padre per salvare la mia famiglia. Sono stato condannato al carcere, ora la mia vita è diversa”: la storia di Luigi Celeste diventa un film - “Se quella sera fossi uscito di casa – spiega Celeste in una lunga intervista a La Repubblica -, tornando avrei trovato mia madre e mio fratello non più in vita“. Un genitore, come lui stesso proverà più volte, violento, ucciso “per salvare mia mamma e mio fratello”. È una nuova vita quella che, ... (Ilfattoquotidiano)

Un soldato israeliano è stato ucciso in Libano - Il capitano delle forze armate israeliane Eitan Itzhak Oster, 22 anni, è stato ucciso in combattimento in Libano. Eitan è la prima vittima dall'inizio dell'incursione. Aveva pubblicato un video prima di entrare in Libano: "Tutto il nord è bruciato e abbandonato. Conosco e sono consapevole... (Today)

Ubriaco e drogato investe 79enne e fugge, 30enne denunciato - Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, ha investito un pedone ed è fuggito. È accaduto a Castel Volturno (Caserta), dove un 30enne è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, l ...(napoli.repubblica)

‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, un ritratto semplice e fedele di due ragazzi di provincia - La vera sorpresa, la più forte, è che intorno alla sesta/settima puntata (sono otto in tutto) della serie che racconta la funambolica storia degli 883, il successo non è ancora arrivato. Il che ha num ...(repubblica)

Israele, attacco con coltello a Be’er Sheva: “Uccisa una donna e ferite altre 10 persone”. Morto il responsabile - Ha provocato un morto e dieci feriti l’attacco con coltello avvenuto nel pomeriggio di domenica alla stazione centrale degli autobus di Be’er Sheva, in Israele, dove un uomo ha colpito i passanti con ...(ilfattoquotidiano)