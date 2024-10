Thiago Motta accende la polemica: «Conceicao? Ora precedente!» (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago Motta obiettivo ma al contempo polemico in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Cagliari. Il suo commento sul rosso a Conceicao. Tra tre settimane il derby d’Italia con l’Inter. precedente – Durante Juventus-Cagliari, l’esterno portoghese è stato espulso dopo aver simulato in area di rigore. Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato in questa maniera: «Conceicao? Non ho rivisto l’immagine, se è simulazione è giusto che sia ammonito. È una cosa di cui parliamo da tanto con Rocchi, da tanto tempo nelle riunioni, non fanno bene al gioco le simulazioni. Mi fido di quello che ha visto l’arbitro e sulle simulazioni non ci devono essere interpretazioni. Però da adesso si apre un precedente dove se si fa una volta si deve fare sempre e non ogni tanto o quando conviene: ossia si fa sempre e no ogni tanto sì, ogni tanto no». (Di domenica 6 ottobre 2024)obiettivo ma al contempo polemico in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Cagliari. Il suo commento sul rosso a. Tra tre settimane il derby d’Italia con l’Inter.– Durante Juventus-Cagliari, l’esterno portoghese è stato espulso dopo aver simulato in area di rigore.in conferenza stampa ha commentato in questa maniera: «? Non ho rivisto l’immagine, se è simulazione è giusto che sia ammonito. È una cosa di cui parliamo da tanto con Rocchi, da tanto tempo nelle riunioni, non fanno bene al gioco le simulazioni. Mi fido di quello che ha visto l’arbitro e sulle simulazioni non ci devono essere interpretazioni. Però da adesso si apre undove se si fa una volta si deve fare sempre e non ogni tanto o quando conviene: ossia si fa sempre e no ogni tanto sì, ogni tanto no». (Inter-news)

