Stipendi buone notizie per i lavoratori | nuovi aumenti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Leper isuglinon sono finite alla manovra. Previsti deiper il mese di ottobre. I dettagli Il mese di ottobre si preannuncia molto più ricco per alcune categorie professionali. Infatti, come riportato da Leggo, sono circa 1,5 milioni iche avranno un aumento in busta paga. Si tratta di una crescita delloo che può arrivare fino a 350 euro per l’effetto dell’adeguamento economico e per l’entrata in vigore deicontratti collettivi nazionali.in crescita,per i(Pixbay) – cityrumors.itUna buona notizia in un periodo non sicuramente facile dal punto di vista economico. Ecco quali sono le categorie coinvolte in questa crescita dio e soprattutto fino a quanto può arrivare l’incremento. (Cityrumors)