Scontri alla manifestazione pro Palestina a Roma, fermati anche attivisti livornesi. VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sono anche alcuni attivisti livornesi tra i fermati durante gli Scontri a Roma in occasione del corteo "Pro Palestina" che si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, a piazzale Ostiense. Come riportato su RomaToday.it, durante la manifestazione alcuni antagonisti hanno provato a (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sonoalcunitra idurante gliin occasione del corteo "Pro" che si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, a piazzale Ostiense. Come riportato suToday.it, durante laalcuni antagonisti hanno provato a (Livornotoday)

Coro di condanne per gli scontri a Roma alla manifestazione pro Pal. Meloni: “Assurda violenza” - La premier Giorgia Meloni parla di "assurda violenza" per gli incidenti ieri a Roma. Per la prima volta, a seguito del divieto a manifestare, si registrano problemi di ordine pubblico a una manifestazione per la Palestina.Continua a leggere . (Fanpage)

Roma, scontri alla manifestazione pro Palestina: decine di feriti - L'articolo Roma, scontri alla manifestazione pro Palestina: decine di feriti sembra essere il primo su VelvetMag. Foto Ansa/Massimo PercossiDisordini a Roma Quattro le persone bloccate e accompagnate alla Questura di Roma. Un altro corteo il 14 ottobre Fin dal primo mattino del 5 ottobre le ... (Velvetmag)

Roma: scontri al corteo pro Palestina. Lanci di sassi e bottiglie. Feriti una ragazza e alcuni agenti. Manifestanti fermati - . Dopo oltre tre ore di calma totale, alcuni Manifestanti incappucciati si sono avvicinati alle forze dell’ordine che ne avevano impedito il corteo per tutto il pomeriggio, ne è nata una colluttazione che ha portato al Lancio di sassi e bottiglie, fumogeni e petardi. Lanci di sassi e bottiglie. ... (Firenzepost)