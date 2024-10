Sammy Basso, chi era il ragazzo che ci ha insegnato il senso della vita (Di domenica 6 ottobre 2024) Ripercorriamo la storia di Sammy Basso e da quale malattia era affetto. L'articolo Sammy Basso, chi era il ragazzo che ci ha insegnato il senso della vita proviene da LE VOCI DI DENTRO. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ripercorriamo la storia die da quale malattia era affetto. L'articolo, chi era ilche ci hailproviene da LE VOCI DI DENTRO. (Lucascialo)

Lucascialo - Sammy Basso chi era il ragazzo che ci ha insegnato il senso della vita

È morto a 28 anni Sammy Basso: ha fatto conoscere la progeria al mondo - Era nato il 1 dicembre 1995 a Thiene ed era residente a Tezze sul Brenta, in Veneto. È morto a 28 anni Sammy Basso, il biologo veneto che ha fatto conoscere la progeria, la malattia che causa invecchiamento precoce, a tutta Italia e non solo. I. Pro. Pesava circa 20 chili, per circa un metro e 40 ... (Bergamonews)

Addio a Sammy Basso, il simbolo di coraggio e determinazione - Celebre è rimasta la sua partecipazione a programmi televisivi in cui spiegava la sua quotidianità, con un approccio sempre positivo e costruttivo, capace di far riflettere chiunque lo ascoltasse. Sammy, con il suo inconfondibile sorriso, ha toccato le nostre vite, ricordandoci l’importanza di ... (Puntomagazine)

Sammy Basso, il ricordo di Jovanotti: “Humour formidabile e mente colorata” - La notizia che Sammy se n’é andato, nonostante la sua malattia fosse una minaccia costante, […]. Quando veniva ai miei concerti era una festa", afferma in un post su Facebook il cantante "Ho appena saputo che é morto Sammy Basso. "Davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era ... (Sbircialanotizia)