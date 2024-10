Raccolta delle olive in partenza: la classifica delle province più produttive della Toscana (Di domenica 6 ottobre 2024) Sta per partire la campagna olearia 2024/25 e a livello nazionale - secondo Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ci sarà "un calo della produzione di olio d’oliva del -32% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico".Le regioni con più ettari di (Di domenica 6 ottobre 2024) Sta per partire la campagna olearia 2024/25 e a livello nazionale - secondo Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ci sarà "un caloproduzione di olio d’oliva del -32% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico".Le regioni con più ettari di (Arezzonotizie)

Arezzonotizie - Raccolta delle olive in partenza | la classifica delle province più produttive della Toscana

Raccolta delle olive a Cerveteri, pubblicato l’avviso - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. comune. . ilfaroonline. La richiesta di assegnazione va fatta utilizzando i moduli prestampati presenti sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri ... (Ilfaroonline)

Gli Scout di Minori raccolgono le olive sul lungomare: solidarietà e cura della città - Questa mattina, domenica 6 ottobre, il gruppo Scout Minori 1° è stato impegnato in un'attività speciale: la raccolta delle olive lungo il pittoresco lungomare della Città del Gusto. Gli alberi di oliv ...(ilvescovado)

A Mattinata arrivano Guidi che canta Sinatra e Fabio Concato per Fèxtra - FèXtra2024 dall’11 al 20 ottobre la quarta edizione a Mattinata e nel Parco Nazionale del Gargano. Experience tra gli ulivi, attività di degustazione con Slow Food e l’Associazione dei Sommelier, la “ ...(statoquotidiano)

Concessione gratuita di 200 ulivi da potare: pubblicato il bando - Il Comune di Grottammare mette a bando la concessione gratuita di piante per la raccolta delle olive. Requisito: residenza nel comune. Scadenza: 11 ottobre.(ilrestodelcarlino)