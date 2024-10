Può mai giocare cosi poco? | Del Genio punzecchia Conte in diretta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un messaggio molto chiaro da parte di Paolo Del, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, e diretto ad Antonio. Il Napoli dista prendendo forma in maniera sempre più netta con il passare della giornate. Gli azzurri continuano a vincere, mettere punti in cascina e legittimare un primo posto in classifica che attualmente è in solitaria. Una squadra forte, quella costruita in estate con Giovanni Manna che ha portato all’ombra del Vesuvio giocatori funzionali per il progetto targato. Poi c’è chi sta giocando meno, che cerca di mettersi in mostra in maniera importante e continua. Tra questi c’è di sicuro David Neres, ad oggi l’attaccante col miglior rapporto gol-assist e minuti giocati: un avvio davvero importante per il brasiliano, al punto da domandarsi se sia giusto vederlo ancora cosìin campo. (Spazionapoli)