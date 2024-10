Premier Libano, 'premere su Israele per cessate il fuoco' (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Premier libanese, Najib Mikati, ha invitato il mondo a "fare pressione su Israele" affinché "si impegni per un cessate il fuoco", dopo una notte di intensi bombardamenti israeliani sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Mikati ha anche lodato nel suo comunicato il presidente francese, Emmanuel Macron, che "ancora una volta ha sostenuto il Libano", evocando un prossimo vertice internazionale e ribadendo il suo "sostegno all'appello di Francia e Stati Uniti" ad una tregua. (Di domenica 6 ottobre 2024) Illibanese, Najib Mikati, ha invitato il mondo a "fare pressione su" affinché "si impegni per unil", dopo una notte di intensi bombardamenti israeliani sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Mikati ha anche lodato nel suo comunicato il presidente francese, Emmanuel Macron, che "ancora una volta ha sostenuto il", evocando un prossimo vertice internazionale e ribadendo il suo "sostegno all'appello di Francia e Stati Uniti" ad una tregua. (Quotidiano)

Libano, Meloni sente il premier. I nostri soldati Unifil in prima linea per il cessate il fuoco: ecco cosa fanno - Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Libano, Meloni sente il premier. L’impegno dell’Italia per la popolazione libanese L’Italia nel frattempo comincia ad attivarsi a sostegno dei civili sfollati: «Ci siamo attivati per la popolazione libanese, ed è ... (Secoloditalia)