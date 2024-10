Pagelle Lazio-Empoli 2-1, voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Le Pagelle di Lazio-Empoli 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la settima giornata della Serie A 2024/2025. All’Olimpico la sbloccano i toscani grazie a un gol di Esposito su assist di Pezzella, allo stesso modo pareggiano i conti i biancocelesti poco prima dell’intervallo con Tavares che ispira il colpo di testa di Zaccagni. Nel secondo tempo assalto dei padroni di casa che riescono a ribaltarla con l’immortale Pedro, infliggendo il primo ko stagionale agli azzurri. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Lazio-Empoli 2-1 Lazio (4-2-3-1): Provedel 5; Lazzari 6 (38? pt Marusic 6), Gila 6.5, Romagnoli 5.5, Nuno Tavares 6.5 (41? Pellegrini sv); Guendouzi 6.5, Rovella 6; Isaksen 5.5 (28? st Pedro 7), Dia 5.5 (41? st Castrovilli sv), Zaccagni 7 (41? st Noslin sv); Castellanos 5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la settima giornata della. All’Olimpico la sbloccano i toscani grazie a un gol di Esposito su assist di Pezzella, allo stesso modo pareggiano i conti i biancocelesti poco prima dell’intervallo con Tavares che ispira il colpo di testa di Zaccagni. Nel secondo tempo assalto dei padroni di casa che riescono a ribaltarla con l’immortale Pedro, infliggendo il primo ko stagionale agli azzurri. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-1(4-2-3-1): Provedel 5; Lazzari 6 (38? pt Marusic 6), Gila 6.5, Romagnoli 5.5, Nuno Tavares 6.5 (41? Pellegrini sv); Guendouzi 6.5, Rovella 6; Isaksen 5.5 (28? st Pedro 7), Dia 5.5 (41? st Castrovilli sv), Zaccagni 7 (41? st Noslin sv); Castellanos 5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna. (Sportface)

Lazio, le pagelle di CM: Castellanos stecca, Pedro la risolve come fanno solo i campioni - Lazio – Empoli 2-1 Provedel 5: inciampa goffamente sul vantaggio empolese. Troppi anche i rinvii sbagliati. Lazzari 5,5: Bene quando deve... (Calciomercato)

Castellanos, il REGALO lo fai lui alla Lazio! DOPPIETTA, rigore procurato e MOLTO ALTRO: le pagelle lo incoronano - Che compleanno per il Taty Castellanos: in Lazio-Nizza trascina i biancocelesti ad una grande vittoria: le pagelle dell’argentino Una DOPPIETTA con due grandi gol, si procura il rigore che vale il poker e poi pali e altre giocate da incorniciare: per festeggiare i suoi 26 anni il Taty Castellanos ... (Calcionews24)

Lazio - Nizza, le pagelle di CM: Pedro distrugge la porta, Castellanos si prende la scena - Lazio – Nizza 4-1 Mandas 6: inizia con un po` di timidezza nelle uscite, ma risponde presente quando è chiamato in causa. Sul gol de... (Calciomercato)

Empoli battuto (2-1) nel finale dalla Lazio. Illusione dopo il gol di Esposito. Pagelle - Si era illuso, l'Empoli, di ripetere all'Olimpico, contro la Lazio, l'impresa compiuta contro la Roma. Gli sono invece stati fatali gli ultimi minuti della partita ...(firenzepost)

Lazio, Rodia: "Lazzari? Queste le sue condizioni, sarà sottoposto a esami" - Il Dott. Fabio Rodia, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Manuel Lazzari. Queste le parole: "In un allungo ha avuto un risentimento all’altezza del ...(lalaziosiamonoi)

Lazio-Empoli 2-1, le pagelle: Zaccagni (7) usa la testa, ancora una rete straordinaria per Pedro (7) - La Lazio vola nelle zone alte della classifica ribaltando la partita contro l'Empoli. Gli ospiti passano in vantaggio in apertura con Esposito (9') dopo uno svarione di Provedel, ...(leggo)