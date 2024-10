Ospedale di Terni, effettuato il primo servizio con l’elisoccorso: trasportato dopo incidente in bici (Di domenica 6 ottobre 2024) Debutta ufficialmente il servizio di elisoccorso all’Ospedale di Terni. Nella tarda mattinata di oggi – domenica 6 ottobre – un cinquantaseienne di Orvieto è stato trasportato in elicottero, dopo essere rimasto vittima di un incidente in bicicletta. E’ arrivato al pronto soccorso con un sospetto (Di domenica 6 ottobre 2024) Debutta ufficialmente ildi elisoccorso all’di. Nella tarda mattinata di oggi – domenica 6 ottobre – un cinquantaseienne di Orvieto è statoin elicottero,essere rimasto vittima di unincletta. E’ arrivato al pronto soccorso con un sospetto (Ternitoday)

