Nuovi temporali in Emilia Romagna a inizio settimana | le previsioni meteo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – È in arrivo una nuova perturbazione sull’Italia. D’altronde è autunno e se inci sono stati molti problemi con l’alluvione di settembre, anche la scorsaè stata piena di preoccupazioni a causa delle forti piogge che hanno toccato ancora forte la(soprattutto il Ravennate). In attesa del via per accendere i riscaldamenti in regione, questainizia sempre con temperature, le cui massime si fermano sotto i 20 gradi e le minime possono arrivare anche a 10 gradi. Poi ancora la pioggia, che purtroppo non mancherà. Nuova perturbazione Secondo le prime, nuove perturbazioni lambiranno la nostra penisola a. Non ci si aspetta, però, per ora grandi quantitativi di pioggia sulla nostra regione. (Ilrestodelcarlino)