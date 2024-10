Nina Zilli replica stizzita a una ballerina | Ecco cosa ha detto di me

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nelle prime due puntate di Ballando con le Stelle,ha dimostrato grande impegno e infatti è stata tra le preferite della giuria e del pubblico. C’è però unache pare abbia fatto notare come la cantante in realtà sappia già ballare e questo ha indispettito l’artista, che hato su Twitter. “Unahache siccome ho orecchio e senso del ritmo, so (già) ballare. La invito a cantare “Per sempre” dato che anche lei ha il senso del tempo e l’orecchio per sentirlo. Ma dovrebbe farlo con 7 giorni di tempo e prove risicate, ballare quick step partendo da zero. E sono ultrafiera. Mi dispiace ma con la mia intonazione e il mio orecchio, ci canto, sento il 2 e il 4 e chiamo gli stacchi. La danza è una disciplina legata alla musica. Ma se uno balla non èche sappia cantare e andare a tempo suonando, o viceversa”. (Biccy)